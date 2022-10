Aeroporto Fiumicino, presentato l'Innovation Hub con le prime dieci finaliste

LVenture Group

(Teleborsa) - Sono statiaperto all'interno del, un acceleratore di startup dedicato allo sviluppo di soluzioni innovative nel comparto aeroportuale, fortemente voluto da, che vi hadi euro. Un progetto a cui la società di gestone aeroportuale ha dedicato anche un, una vera e propria, al fine di testare sul campo i propri servizi, a stretto contatto con tecnici e passeggeri per un periodo di 6 mesi e presso e sfruttando anche la rete internazionale "Airports for Innovation" di cui ADR fa parte insieme agli scali spagnoli del Gruppo Aena, quelli di Atene e Nizza.Il progetto èrivolta a startup da tutto il mondo a sviluppare a Fiumicino le proprie soluzioni in sei ambiti aeroportuali: miglioramento della puntualità; sistemi data driven; automazione dei processi; riduzione dei consumi energetici; passenger digital experience e servizi commerciali omnichannel. Alla call hanno manifestatoin tutto il mondo, di cuihanno presentato la propria. La selezione è avvenuta con il supporto di, il più importante investitore privato in startup della Silicon Valley.Leal termine della prima call, tutte di recente costituzione (5 anni) ed avviate da giovani under 30. A queste si aggiungonocon cui AdR sta lavorando proprio in questi mesi. Per il programma di sviluppo dei progetti con le startup, Aeroporti di RomaFra le novità presentate oggi a Fiumicino, in un, c'è il robot che consegna food&beverage ai passeggeri in aeroporto, quello alimentato a energia solare che pulisce i terminal e si trasforma poi in una comoda panchina ed una sedia a rotelle a guida autonoma, in grado di trasportare i viaggiatori disabili dall’ingresso dei terminal fino ai gate. E ancora, vi sono soluzioni di intelligenza artificiale per i controlli di sicurezza e la gestione dei bagagli o anche per rendere più sostenibile il turnaround degli aeromobili in piazzola con riduzione delle emissioni di C02.Fra ii vi sono sia soluzioni disiain grado di aumentare, e in alcuni casi rivoluzionare, l’efficienza di alcuni servizi operativi come i controlli di sicurezza, la movimentazione degli aeromobili in sosta, il trasporto e la riconsegna dei bagagli, il wayfinding all’interno dello scalo. La seconda fase del programma di accelerazione dell’Innovation Hub vedrà presto il coinvolgimento di ulteriori startup, attraverso una nuova “call for ideas” che sarà lanciata entro il prossimo novembre.Alla presentazione dei progetti oggi erano presenti l’Amministratore delegato di Edizione,, il Presidente di, il Presidente di Aeroporti di Romae l'Amministratore Delegato. Si è tenuto in mattinata un confronto sui temi dell’innovazione con gli startupper presenti, con il Presidente di Edizione, il Managing Director Co-Head EMEA di Plug and Play, Scientist, ISS Science & Utilization Planning di ESA."L’Innovation Hub di ADR rappresenta l’approccio nuovo e aperto con cui il nostro Gruppo intende contribuire a dare un senso di direzione alle sue partecipate, investendo fortemente in innovazione e sostenibilità e, soprattutto, dando spazio a chi ha idee, progetti e voglia di mettersi in gioco", 10ha dichiarato il Presidente di Edizione, aggiungendo che questo progetto rappresenta "il modo in cui, in stretta sinergia con tutti i nostri partner, vogliamo costruire un nuovo 'made in Italy', rendendo il nostro Paese più attrattivo per giovani talenti, generando nuova occupazione tramite i nostri investimenti e internazionalizzando il nostro know-how".Il Presidente di Atlantia,ha sottolineato " "con questo progetto di ADR, che genererà vantaggi per l’intero comparto aeroportuale e per tanti passeggeri, confermiamo l’impegno del Gruppo Atlantia a investire in modo concreto e tangibile attraverso un piano di sviluppo basato su innovazione e sostenibilità, con una strategia comune a tutte le nostre società controllate, in Italia e all’estero".“L’eccellenza operativa che il Leonardo Da Vinci ha ormai stabilmente raggiunto ci pone ora la sfida di essere parte attiva del disegno dell’aeroporto del futuro, assicurando la transizione digital & green del nostro settore” ha affermato, Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma, sottolineando "il nostro approccio alla qualità dei servizi, alla sostenibilità e alla sicurezza non può prescindere dall’innovazione, fattore abilitante della nostra strategia industriale"."Siamo onorati di partecipare all’inaugurazione dell’Innovation Hub di ADR", ha commentatodi Plug and Play, aggiungendo "siamo entusiasti di questa collaborazione e attendiamo con ansia tutti i prossimi progetti-pilota tra le nostre startup e ADR, per raggiungere insieme traguardi ancora più ambiziosi".