Future USA anticipano partenza tonica Wall Street

(Teleborsa) - I future sugli indici di Wall Street viaggiano al rialzo anticipando una partenza tonica per la piazza americana tra meno di mezz'ora. L'attenzione degli investitori resta concentrata su, ma anche al proseguo dellache ha preso il via la scorsa settimana con i conti delle big bancarie. Risultati in chiaroscuro, venerdì, da JPMorgan Chase, Wells Fargo e Citigroup, mentre hanno deluso le attese quelli di Morgan Stanley.Le aspettative degli addetti ai lavori non sono rosee: secondo le stime raccolte da FactSet, i profitti delle società sullo S&P 500 sono aumentati soltanto del 2,4%; si tratterebbe così del peggior risultato dal terzo trimestre del 2020, periodo nel pieno della pandemia.Intanto il contratto sul Dow Jones segna un incremento dell'1,40% a 30.049 e quello sullo S&P 500 dell'1,71% a 3.644,55 punti, mentre il Future sul Nasdaq sale del 2,09% a 10.915 punti.