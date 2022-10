Gas, Gazprom: stoccaggi Ue non garantiscono autunno-inverno

(Teleborsa) -secondo i dati preliminari, le esportazioni di gas effettuate da Gazprom verso i paesi non CSI ammontano ao (63 miliardi di metri cubi) rispetto allo stesso periodo del 2021. Così la società su Telegram.ha prodotto(72 miliardi di metri cubi) in meno rispetto allo scorso anno.La domanda di gas della società dal sistema di trasporto del gas nel mercato domestico in questo periodo è diminuita del 5,2%(di 9,5 miliardi di metri cubi).ornisce gas, precisa.Quanto alleverso laattraverso il gasdotto Power of Siberia nell'ambito di un contratto bilaterale a lungo termine tra Gazprom e CNPC- China National Petroleum Corporation,"Le consegne vanno regolarmente oltre le quantità contrattuali giornaliere", precisa Gazprom.Nelle(Underground Gas Storages- UGS) dell'Ucraina al 15 ottobre sono stati accumulati 14,3 miliardi di metri cubi di gas,. "In Ucraina ammettono che esiste solo una possibilità teorica per riempire gli impianti di stoccaggio, ma non ce n'è una pratica", afferma ancora Gazprom."Le riserve massime degli impianti di stoccaggio di gas nei grandi paesi europei, prosegue Gazprom. "Secondo Gas Infrastructure Europe, al 15 ottobre le riserve di gas negli UGSF in Europa sono state reintegrate di 66 miliardi di metri cubi", scrive Gazprom, "per raggiungere il livello di riempimento delle s