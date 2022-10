Goldman Sachs aspetta la trimestrale e nel frattempo si riorganizza

Goldman Sachs

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 2,43% alla vigilia dei risultati trimestrali.La banca d'affari statunitense unirà le attività di investment banking e trading all'interno di una più ampia riorganizzazione che vedrà l'accorpamento dei suoi business principali in tre divisioni. Secondo quanto riportano fonti citate dal Wall Street Journal, GS fonderà anche asset e wealth management. L'annuncio della riorganizzazione dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Lo scenario su base settimanale della banca d'affari americana rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.

Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 303,7 USD. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 311,2. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 318,7.