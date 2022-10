Mobilità sostenibile, assegnato ad ASPI il premio TIBCO

(Teleborsa) - Una piattaforma per semplificare e ottimizzare la pianificazione dei cantieri prevedendo flussi di traffico e tempi di percorrenza, con un'accuratezza delle stime fino al 97,5%. È la nuovache è valsa adprima azienda italiana a ricevere questo riconoscimento, ilLa nuova applicazione – spiega Aspi in una nota – è stata sviluppata nell'ambito deled è espressione delle competenze sviluppate in decenni di esperienza sul campo, oltre a nuove tecnologie come il cloud e l'intelligenza artificiale che, attraverso algoritmi di machine learning, si integrano nei modelli previsionali. Sfruttando al meglio l'intero patrimonio informativo aziendale, come, ad esempio, le barriere di esazione, i portali Tutor e le telecamere in galleria, – evidenzia la società – è infatti possibile prevedere nel modo più accurato possibile le turbative generate dai cantieri, con l'obiettivo di limitarne l'impatto sul viaggio anche attraverso l'eventuale rimodulazione delle pianificazioni e l'attuazione di specifici dispositivi di gestione delle cantierizzazioni. Un punto di incontro tra competenze, esperienza sul campo e nuove tecnologie.Il, che ha consentito al team di Autostrade per l'Italia di ricevere questo prestigioso premio, mette a sistema il 100% dei cantieri presenti sulla rete autostradale, letti in automatico dal Sistema di Info Viabilità. A ogni cantiere è associato un set dedicato di KPI, che garantisce la previsione dei flussi di traffico, calcolati e aggiornati quotidianamente.La piattaforma, già operativa dall'inizio del 2021, è in continua evoluzione, tesa verso il miglioramento delle prestazioni degli algoritmidi previsione, alla ricerca di nuove funzionalità per gli utenti che la utilizzano attraverso molteplici cruscotti.Il sistema è inoltre integrato con l'tramite ilattraverso il quale, grazie agli oltre 10 milioni di scenari calcolati ogni notte, l'utente è in grado di pianificare al meglio il proprio viaggio.Questa piattaforma rientra nell'ambito del programma di digitalizzazione degli asset e dei processi organizzativi previsti nel Piano industriale del Gruppo Autostrade per l'Italia.