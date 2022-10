Governo, in serata il calendario delle consultazioni. Draghi ai saluti: "esperienza straordinaria"

(Teleborsa) -

Le consultazioni al Quirinale per la formazione del governo prenderanno il via domani ed è atteso per questa sera il calendario. In serata verrà infatti completato l'iter parlamentare necessario con l'elezione dei vicepresidenti, dei segretari e dei questori e potrà quindi iniziare il giro dei colloqui del presidente Sergio Mattarella con i gruppi parlamentari e i leader dei partiti.



Secondo quanto riporta Ansa, l'accordo raggiunto dalla maggioranza al termine della riunione fra i capigruppo che si è svolta alla Camera prevede che Forza Italia avrà una vicepresidenza della Camera e una del Senato, mentre FdI ne avrà una a Montecitorio e la Lega una a Palazzo Madama. In base a questa intesa, al Senato, secondo quanto riferiscono fonti parlamentari, la maggioranza dovrebbe convergere sul leghista Gian Marco Centinaio e su Maurizio Gasparri di FI, mentre alla Camera sull'azzurro Giorgio Mulé e su Fabio Rampelli di FdI.



Per quel che riguarda la fiducia al governo, il capogruppo di Fdi alla Camera, Francesco Lollobrigida. ai cronisti a Montecitorio ha dichiarato che potrebbe essere votata già martedì. "Si potrà dire a che punto è il Governo solo quando il presidente Mattarella lo avrà incaricato dopo le consultazioni - ha spiegato -. Se dovessimo avere un governo entro la settimana prossima sarà uno di quelli realizzati in maniera più rapida, rispetto a quelli degli ultimi anni. Sarà un buon risultato e in linea con quello che hanno scelto gli italiani".



Intanto è tempo di saluti per il presidente del Consiglio uscente, Mario Draghi. "Cosa ho imparato in 20 mesi? Troppe cose. È stata un'esperienza straordinaria di cui sono straordinariamente contento. Finisce in modo molto soddisfacente. Tutti noi abbiamo la buona coscienza del lavoro fatto", ha dichiarato ai giornalisti a Palazzo Chigi. "Vi rivolgo un ringraziamento sentito - ha aggiunto -. Voi in questi 20 mesi, tra pandemia e crisi energetica, avete svolto un servizio straordinario a cittadini aiutandoli a seguire e comprendere ciò che avviene. Un servizio straordinario anche per la democrazia italiana. Voi, stampa libera, avete avuto dal presidente del consiglio, da me il rispetto che si deve a stampa libera, rispondendo alle domande nel modo più chiaro possibile". Un atto dovuto ma anche un "segno di rispetto".

Questa mattina il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ringraziato il presidente del consiglio Mario Draghi e i ministri presenti alla colazione di lavoro al Quirinale - in vista del Consiglio europeo - per "l'eccellente lavoro svolto e i lusinghieri risultati ottenuti" in questi mesi. Il capo dello Stato ha chiesto al presidente Draghi di portare il suo saluto e il suo ringraziamento anche agli altri ministri non presenti alla colazione.