Finlogic, ricavi in aumento del 29% al 30 settembre 2022

Finlogic

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'Information Technology, ha registratopari a 48,7 milioni di euro, in incremento di 11 milioni di euro () rispetto al 30 settembre del 2021 (37,7 milioni di euro). Il dato al 30 settembre 2022 comprende anche i ricavi delle due società acquisite a giugno 2022, che in totale ammontano a circa 2,9 milioni di euro. Senza le due acquisizioni la crescita dei ricavi si sarebbe attestata al 21%.La divisione "", core business del gruppo, segna un +29% rispetto al 2021 nonostante le difficoltà legate alla scarsa disponibilità di materie prime e alla dilazione dei tempi di consegna dei materiali per etichette. La divisione "" registra una crescita del +25%, mentre la divisione "Servizi ed assistenza" registra una crescita del 102%."Idel gruppo che, nonostante il contesto macro economico complicato e incerto, chiude il terzo trimestre con una crescita del 29%, comprendendo anche le società Alfacod e Ase acquisite a giugno 2022 e consolidate a partire dal terzo trimestre 2022", ha commentato l'"Le performance del gruppo senza le due società segnano una crescita del 21%, tali risultati derivano principalmente da- ha aggiunto - Possiamo inoltre constatare la riduzione del rischio correlato alla scarsa disponibilità di materie prime rilevata nei primi mesi dell'anno e causata soprattutto dagli scioperi in alcune cartiere del Nord Europa che avevano comportato la dilazione dei tempi di consegna dei materiali per etichette".