OMS: "Nuova variante XBB la più immunoevasiva mai vista"

(Teleborsa) - Una nuova variante diribattezzatafinisce sotto i riflettorievidenzia l'Istituto.Secondo i dati dell'ultimo bollettino settimanale dell'Organizzazione mondiale della sanità,Durante la settimana dal- oltre 2,9 milioni - sono scesi del 6%, mentre i decessi sono diminuiti del 17% rispetto alla settimana precedente, e sono stati circa 8.300 in 7 giorni. Da inizio pandemia al 16 ottobre 2022, il contatore mondiale di Covid segnaNumeri che fotografano una situazione al momento stabile o in diminuzione in gran parte del pianeta.Oggi in Italia sono 40.563 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore a fronte di poco più di 229 mila tamponi effettuati tra antigenici e molecolari con il tasso di positività al. Secondo il bollettino del ministero della Salute di oggi, giovedì 20 ottobre, il totale dei contagi da inizio pandemia raggiunge quota 23.254.633 mentre i decessi dell'ultima giornata sono statiper un totale di 178.359 vittime da inizio emergenza.Intanto, il Covid-19 ha portato a una diminuzione dell'aspettativa di vita e degli screening per i tumori e ad una crescita della rinuncia alle cure. Ma il 2021 ha visto una ripresa dell'attività ospedaliera, con un aumento di, in base ai dati del flusso delle Schede di Dimissioni Ospedaliere (Sdo), in corso di consolidamento. A scattare l'impatto della pandemia sulla salute nel nostro Paese, la Relazione sullo Stato Sanitario del Paese 2017-2021, diffusa dal Ministero della Salute.