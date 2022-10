Consultazioni, colloquio lampo centrodestra. Meloni: "Idee chiare"

(Teleborsa) - E' durato appena 11 minuti il colloquio del centrodestra con i "La delegazione composta dai capigruppo e dai presidenti di tutte le forze politiche della coalizione di centrodestra ha incontrato il Presidente Mattarella, ha convenuto con il presidente sulla necessità di dare a questa nazione un nuovo governo nel minore tempo possibile perchè le urgenze che abbiamo di fronte sono moltissime a livello nazionale, a livello internazionale". Lo ha detto la leader di Fdial termine delle consultazioni."Tutta la coalizione che si è, non a caso, presentata insieme questa mattina alle consultazioni ha dato una indicazione unanime come rappresentanza della maggioranza parlamentare, proponendo al presidente della repubblica l'indicazione della sottoscritta come persona incaricata di formare il nuovo governo. Noi attendiamo, ovviamente, ora le determinazioni del presidente della repubblica che ringraziamo per il suo magistero, in un momento così particolare della storia della Nazione e, ovviamente,Inizia adesso un "timing" obbligato: entro il pomeriggio dovrebbe arrivare una comunicato nel quale si annuncia la convocazione da parte del presidente Sergio Mattarella di Giorgia Meloni al Quirinale che avrà un nuovo colloquio con il Capo dello Stato sulle principali linee programmatiche e, nel caso,Una volta sciolta la riserva - stasera stessa o al più tardi domattina - il segretario generale del Quirinale ufficializzerà il conferimento dell'incarico e la