PMI, Sace lancia la nuova piattaforma di business matching digitale

(Teleborsa) - Connettere PMI italiane e grandi buyer esteri. Prende il via con questo obiettivo la, una vera e propria "piazza virtuale", dove le piccole e medie imprese italiane possono mettersi in contatto con le multinazionali estere dei settori di loro interesse per accrescere le opportunità di business.Sono già– fa sapere SACE –. La piattaforma di SACE è stata lanciata in concomitanza con un, primaria realtà cinese, che si è presentata a oltre 20 imprese italiane attive in numerosi settori della meccanica strumentale, tra cui i macchinari agricoli, tessili e per la lavorazione di plastica e altri materiali.La nuova piattaforma si rivolge a tutte le imprese, soprattutto PMI, che potranno iscriversi gratuitamente nell'Area riservata sul sito di SACE e avere la possibilità di consultare i profili dei buyer coinvolti nelle numerose iniziative di business matching di SACE. L'iscrizione consentirà di restare aggiornati su nuove iniziative econ il supporto di un team dedicato.L'iniziativa si inserisce nell'ambito dell'intensaun programma dedicato a facilitare occasioni di incontro tra aziende italiane, in particolare PMI, e buyer esteri attivi in paesi ad alto potenziale per l'export italiano. Diversi buyer esteri del programma beneficiano digarantite da SACE con l'obiettivo di promuovere il Made in Italy e incrementare le forniture italiane, infatti ad oggi sono stati generatiDal 2018 a oggi,sia in presenza che digitali, coinvolgendofacilitando direttamentegrazie a un team di esperti dedicato.hanno collaborato in passato a diverse iniziative con il coinvolgimento die il supporto di soluzioni finanziario/assicurative SACE dedicate per il mercato cinese.L'iniziativa – evidenzia SACE in una nota – risponde all'esigenza delle imprese di poter accedere digitalmente, in maniera facile e veloce, ogni giorno dell'anno ed esattamente quando ne hanno la necessità con buyer esteri coinvolti in grandi progetti internazionali altrimenti difficili da raggiungere. Si tratta di un ulteriore e importante tassello in questo percorso di supporto alla crescita del tessuto imprenditoriale reso possibile anche grazie alle sinergie fra la Rete Domestica e Internazionale di SACE che uniscono domanda estera di beni e servizi con l'offerta italiani di tali beni e servizi. Il programma peraltro beneficia della collaborazione con i partner del Sistema Italia."Siamo molto lieti di poter fornire alle piccole e medie imprese italiane una piattaforma sul business matching che permetta di connettersi in modo semplice e veloce con grandi buyer esteri, coniugando la facilità d'utilizzo del digitale con il supporto dedicato di un team di esperti – ha dichiarato– siamo orgogliosi di poter lanciare questa iniziativa con il business matching con Sumec, un partner con cui abbiamo consolidato un'ottima relazione in questi ultimi 4 anni facilitando le esportazioni dall'Italia alla Cina e sostenendo le relazioni commerciali tra SUMEC e le PMI italiane".