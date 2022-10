Verizon, utile in calo del 23% nel terzo trimestre

Verizon Communications

(Teleborsa) -, fornitore statunitense di banda larga e di telecomunicazioni, ha registratodi 34,2 miliardi di dollari nel terzo trimestre del 2022, in aumento del 4% rispetto al terzo trimestre 2021. L'è stato di 5 miliardi di dollari, in diminuzione del 23,3% rispetto al terzo trimestre 2021, mentre l'è stato di 12,2 miliardi di dollari, in calo dello 0,4% anno su anno. L'è stato di 1,17 dollari, rispetto agli 1,55 dollari del terzo trimestre 2021. L', esclusi gli articoli speciali, è stato di 1,32 dollari, rispetto agli 1,42 dollari del terzo trimestre 2021. Il mercato, secondo dati Refinitiv, si aspettava un utile per azione di 1,29 dollari su ricavi per 33,8 miliardi di dollari.Le "" sono state di 377.000, comprese 342.000 "", che riflettono "una forte domanda di offerte di banda larga affidabili e di alto valore", ha sottolineato la società. Le "total broadband net additions" sono aumentate di 109.000 dal secondo trimestre 2022 e le "fixed wireless net additions" sono aumentate di 86.000 dal secondo trimestre 2022. Le "postpaid phone net additions" sono state 8.000, ben al di sotto delle 35.400 attese (secondo dati Factset)."Nel terzo trimestre abbiamo intrapreso una serie di azioni che hanno contribuito a migliorare le prestazioni operative e finanziarie, ma sappiamo che- ha affermato il- Le azioni sui prezzi che abbiamo intrapreso all'inizio di quest'anno, così come il nostro nuovo programma di risparmio sui costi, dimostrano che siamo strategici nelle nostre decisioni per rafforzare la nostra attività".