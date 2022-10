Auto elettrica, Motus-E: analisi aumento costi ricarica fuorviante, tariffe flat vantaggiose

(Teleborsa) - Gli allarmi sull'aumento del costo della ricarica di un auto elettrica "rappresentano solo unadella realtà" e sono "per i consumatori e le imprese". Lo denuncia, l’associazione che raccoglie gli stakeholders della mobilità elettrica, commentando i risultati della ricerca "Auto elettriche: +161% per una ricarica" diffusa ieri da Facile.it "Ilsu cui si basano i calcoli fa riferimento esclusivamente all’energia elettrica acquistata da un cliente domestico con une non tiene in considerazione né coloro che hanno una, né coloro (che ormai superano il milione di autoproduttori) che, grazie ad un, azzerano o abbattono i costi dell'energia. Nell'indagine, inoltre, non si fa cenno nemmeno a chi usufruisce di una, ovvero di un piano, soggetto ad abbonamento, in cui a fronte di una spesa fissa viene offerto al cliente un, spiega Motus-E, ricordando che generalmente quesot tipo di abbonamenti offronoPrendendo a modello un consumo di 6,3 km/kWh, Motus-E calcola che per percorrere 1.000 km a 0,35 €/kWh si spenderebbero solo 55 euro a fronte degli 83 euro per la benzina e dei 71 euro per il diesel calcolati da Facile.it. In più, l'associazione sottolinea che isono stati, in cui erano più bassi, e, che ne ha ridotto il costo del 47% altrimenti sarebbero oggi ai livelli di marzo (circa 2,16 €/l per il diesel), mentre l’ha avuto, pari a circa 0,04€/kWh, paragonabili ad un 6% dell’attuale prezzo dell’energia.Prendendo ad esempio le tariffe praticate dai principali operatori del settore, quali Enel Energia in ambito domestico ed Enel X Way per le ricariche pubbliche, lasia a casa sia presso le colonnine pubbliche(in alcuni casi fino alper ogni 1000 km).Nel caso di ricarica 100% a casa, lacontinua a rendererispetto al benzina/diesel.Ma anche ilcontinua a esseregrazie all'abbonamento: 45 euro per 145kWh. L'operatore ha infatti voluto adottare unaper promuovere la mobilità sostenibile e per contenere, se non annullare, l’impatto del rincaro del costo dell'energia elettrica: nel caso di, la tariffa è rimasta ferma aper ogni tipologia di auto (Utilitaria, berlina, Berlina segmento D): per una percorrenza disi registranoe variano da un range di(nel 2021 era 45-49 euro) a 45-50 euro per una Berlina (da 45-48 euro) a 45-65 euro per una Berlina segmento D (da 45-51 euro), con un rincaro al massimo del 22%.