Borse asiatiche in recupero. Bene la borsa di Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, sulla scia della buona performance di Wall Street e delle attese per un rallentamento del ciclo di aumento tassi della Fed., che scontano il rallentamento della più grande economia asiatica.si avvia a chiudere la sessione in rialzo, con ilche avanza dello 0,95%, mentre il Topix guadagna l'1,17%. Sui livelli della vigilia(-0,07%).Fra le borse cinesi,guadagna lo 0,19%, mentre si muove sotto la parità, che continua la giornata con una limatura dello 0,26%. Peggioche cede l'1,48%Fra le altre borse che chiuderanno più tardi gli scambi è invariata(+0,19%), assieme ache viaggiano a cavallo della parità. Leggermente positiva(+0,35%).Consolida i livelli della vigilia(-0,32%); guadagni frazionali per(+0,22%).Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,07%. Moderatamente al rialzo la prestazione dell', che scambia con una variazione percentuale dello 0,60%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,02%.Il rendimento dell'scambia 0,26%, mentre il rendimento per ilè pari 2,72%.