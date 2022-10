GE, utile trimestrale in calo del 19%. Rivede outlook

General Electric

(Teleborsa) -(GE), storica multinazionale statunitense attiva nel campo della tecnologia e dei servizi, ha registratodi 20 miliardi di dollari nel terzo trimestre del 2022, in calo del 9% rispetto allo stesso periodo del 2021 (ordini organici -7%), e(GAAP) pari a 19,1 miliardi di dollari, in aumento del 3% (ricavi rettificati a 18,4 miliardi, +7% su base organica). Il colosso, che è in procinto di dividersi in tre società, ha affermato che l'è sceso a 1,06 miliardi di dollari da 1,32 miliardi di dollari di un anno fa (-19%)."Il team si sta muovendo bene, con ottime prestazioni aerospaziali nel terzo trimestre, alimentato dal miglioramento dele dai nostri progressi nella gestione delle operazioni e dell'ambiente della- ha commentato il CEO H. Lawrence Culp, Jr. - Stiamo creando un ampio slancio con soldi ricavi e free cash flow, nonché una crescita dei servizi in tutte le attività".GE mantiene le sueprecedenti per iorganici, tendendo verso la fascia bassa della gamma di crescita a una cifra alta. La società ora prevede da 125 a 150 punti base di espansione del margine di profitto organico rettificato e uncompreso tra 2,40 e 2,80 dollari (in calo rispetto al range precedente di 2,80-3,50 dollari), principalmente guidato da garanzia nella divisione Renewable Energy e dalle relative riserve. GE prevede inoltre un free cash flow di circa 4,5 miliardi di dollari.