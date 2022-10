Marafiq raccoglie 900 milioni di dollari nell'IPO in Arabia Saudita

(Teleborsa) -, la prima azienda privata (a controllo pubblico) integrata di servizi energetici e idrici dell'Arabia Saudita, in un anno positivo per le quotazioni in Medio Oriente. Ci sono già state, più di qualsiasi altro totale dell'intero anno, secondo i dati compilati da Bloomberg. Grandi operazioni sono avvenute anche nei vicini Emirati Arabi Uniti, che nella scorsa primavera hanno visto l'ammissione alle negoziazioni della Dubai Electricity and Water Authority (DEWA).Marafiq ha fissato a 46 riyal (SAR) il, il che implica unadi mercato a quotazione di 11,5 miliardi di SAR (circa 3,1 miliardi di dollari). La dimensione totale dell'offerta è di 3,36 miliardi di SAR (897 milioni di dollari). La società dovrebbe avere undel 30% al momento della quotazione.Ilha generato undi 197 miliardi di SAR (52,5 miliardi di dollari) e ha portato alla sottoscrizione di una copertura pari a 59 volte il totale delle azioni offerte. Gli investitori al dettaglio potranno sottoscrivere l'offerta dal 26 al 30 ottobre."Ilper la nostra offerta sottolinea la domanda e la fiducia nella nostra proposta di investimento: siamo un'azienda stabile e generatrice di entrate, con forti prospettive di crescita e una politica dei dividendi chiara e promettente", ha commentato Mohammed Al-Zuabi, Presidente e CEO di Marafiq.