Fervi, ricavi balzano a 42 milioni al 30 settembre grazie a contributo Rivit

Fervi

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella fornitura di attrezzature professionali, ha registratopari a circa 41,7 milioni di euro, in crescita del 77,3% rispetto ai 23,5 milioni di euro al 30 settembre 2021 e segnando ildi ricavi consolidati del periodo. L'incremento è da attribuire principalmente al consolidamento di Rivit, acquisita a settembre 2021 La, negativa (indebitamento) per circa 11,2 milioni di euro, si è incrementata rispetto al dato al 30 giugno 2022 (negativa per 10,4 milioni di euro) per effetto dell'investimento in capitale circolante necessario a far fronte all'aumento dei volumi di vendita."Prosegue molto rapidamente edelle società del gruppo Fervi presentando una crescita di fatturato record", ha commentato Roberto Tunioli, presidente e amministratore delegato.