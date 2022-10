Eventi e scadenze del 27 ottobre 2022

Amazon

(Teleborsa) -Festival della Scienza - Alla 20esima edizione del Festival della Scienza di Genova, manifestazione leader internazionale tra gli eventi di diffusione della cultura scientifica ci saranno quasi 300 eventi distribuiti in 40 location, con 400 ospiti e più di 500 giovani coinvolti tra animatori e studenti in alternanza scuola-lavoroRome Art Week - La settima edizione di RAW - Rome Art Week, la settimana dell'arte contemporanea avrà un ricco calendario di mostre personali e collettive, open studio, performance, talk ed eventi per sviluppare e sostiene la conoscenza e la diffusione dell'arte a più livelliLEASE 2022, il Salone del leasing - L'evento, al quale parteciperanno numerosi relatori, si svolge a Milano ed è incentrato sull'economia del futuro, l'orizzonte per le sfide del leasing, cambiamento e opportunità, investimento e crescitaForum Internazionale di Conftrasporto-Confcommercio - Energia, transizione ecologica, trasformazione delle catene logistiche, intermodalità. Questi i temi portanti della settima edizione del Forum Internazionale di Conftrasporto organizzato con Confcommercio, che si svolgerà a Roma, nella sede di ConfcommercioESG CEO Forum - L'evento "ESG CEO Forum" di Bain & Company, che si svolge presso il Museo dell'Ara Pacis, sarà incentrato sui temi della sostenibilità, delle sfide energetiche e della transizione ecologica. Parteciperanno a una tavola rotonda, tra gli altri, il Direttore Generale di LEONARDO, il Presidente del GRUPPO TIM, il Direttore della Divisione ENEL Grids e la Responsabile Direzione Sales&Marketing Imprese di INTESA SANPAOLOThe Eighth Public Investors Conference - La conferenza è organizzata in collaborazione da Banca d'Italia, Banca dei regolamenti Internazionali (BIS), Banca Mondiale e Bank of Canada e si svolgerà presso la sede centrale della Bank of Canada a OttawaBOJ - Inizia la riunione di politica monetaria11:00 - Intesa Sanpaolo - Presentazione del Progetto Golden Links: - La Presentazione di "Golden Links: un progetto di recupero delle eccedenze industriali per generare inclusione sociale" si svolge presso la Sala Convegni Intesa Sanpaolo a Milano. Ci sarà anche una tavola rotonda per discutere sui benefici e l'ampliamento di Golden Links13:45 - BCE - Riunione di politica monetaria ad Francoforte e annuncio tassi14:30 - BCE - Conferenza stampa del Presidente Christine LagardeTesoro - Asta BOT- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione dei dati trimestrali consolidati Terzo Trimestre 2022- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Risultati del III trimestre 2022- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2022- Appuntamento: Diffusione comunicato stampa la mattina a Borsa chiusa e Conference Call per la presentazione dei risultati in seguito- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di gestione al 30 settembre 2022- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Comunicato stampa e conference call- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive