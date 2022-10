Franchi Umberto Marmi, ricavi 9 mesi crescono del 32%. Balzo in Medio Oriente

Franchi Umberto Marmi

(Teleborsa) -(FUM), azienda attiva nella lavorazione e della commercializzazione del marmo di Carrara e quotata su Euronext Growth Milan, ha registratopari a 62,9 milioni di euro, in crescita del 32% rispetto a quanto registrato nello stesso periodo dell'anno precedente, con un sensibile incremento delle vendite in Italia, in Medio Oriente e negli Stati Uniti.Le vendite realizzate insono aumentate del 40% a 25,9 milioni di euro, pari al 41% del totale vendite del periodo, quelle indel 260% a 10,5 milioni di euro, rappresentando circa il 17% delle vendite totali, quelle neglidel 23% a 6,1 milioni di euro, quelle indell'11% a 14 milioni di euro."L'importante crescita che ha caratterizzato anche il terzo trimestre del 2022 ci riempie di entusiasmo e ci rende- ha commentato l'- Sono orgoglioso del percorso che la nostra società sta affrontando e dei risultati straordinari conseguiti, caratterizzati da trend di crescita superiori al 30%, ennesima dimostrazione di come la strategia di posizionamento sui prodotti del lusso del marmo di Carrara risulti vincente"."In un momento di significativi cambiamenti come quello attuale, il marmo di Carrara, che unisce bellezza, naturalità e luminosità ad un significativo vantaggio in termini di impatto ambientale rispetto ad altri materiali da costruzione, continua a guadagnare quote di mercato - ha aggiunto - I risultati conseguiti nel Medio Oriente sono la dimostrazione che lele opportunità di sviluppo".Insieme ai risultati dei primi nove mesi del 2022, la società ha. "Trasparenza, responsabilità e attenzione al territorio e alle persone sono i fattori fondanti che contraddistinguono la missione di Franchi Umberto Marmi, sin dalle sue origini, e che oggi assumono ancora più forza e sono alla base dell'impegno di tutta l'azienda a partire dal Consiglio di Amministrazione, che ha impostato la Governance e la leadership di un gruppo di respiro internazionale", si legge in una nota.