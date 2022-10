McDonald's, terzo trimestre con ricavi e utili oltre le attese

McDonald's

(Teleborsa) - La catena di fast food statunitenseha registratoin calo del 5% a 5,87 miliardi di dollari nel terzo trimestre del 2022, a causa dell'impatto di un dollaro più forte. Lesono aumentate del 9,5%, riflettendo vendite comparabili positive in tutti i segmenti. L'è sceso dell'8% a 1,98 miliardi di dollari, o 2,68 dollari per azione.Le, secondo dati Refinitiv, erano per ricavi di 5,69 miliardi di dollari, vendite comparabili in aumento del 5,8% e un utile per azione di 2,58 dollari."La nostra performance del terzo trimestre 2022 ha dimostrato unpoiché le vendite globali comparabili sono aumentate di quasi il 10%. Rimango fiducioso nella nostra strategia, poiché i nostri team in tutto il mondo continuano a lavorare ad alto livello - ha affermato il CEO Chris Kempczinski - Poiché il panorama macroeconomico continua ad evolversi e le, operiamo da una posizione competitiva forte".