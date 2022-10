SG Company vince gara da 980 mila euro ed entra nel settore sportivo

SG Company

(Teleborsa) -, società attiva nel settore Entertainment&Communication e quotata su Euronext Growth Milan, ha, sbarcando dunque nel mondo dello sport. In particolare, la controllata al 100% Sinergie ha ricevuto oggi comunicazione da parte della Comunità di Montagna della Carnia dell'aggiudicazione del bando.SG Companydel concept organizzativo e creativo, della struttura organizzativa, del programma delle attività, delle modalità di produzione e realizzazione tecnica, del controllo delle operazioni e del reclutamento del personale necessario."Il raggiungimento di questo obiettivo è per noi importante sia per le modalità con cui lo abbiamo raggiunto che per la strategia adottata - ha commentato il- Abbiamo utilizzato il fermo impostoci dagli anni della pandemia per fare un. Per ottenere risultati reali e duraturi nel tempo, è necessario prima disporre di solide basi e procedere forse a volte anche più lentamente ma nel modo migliore. I risultati, come quello appena raggiunto, stanno arrivando e continueranno ad arrivare come naturale conseguenza del lavoro fatto".