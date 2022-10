Unidata, fatturato in crescita del 71% nel terzo trimestre 2022

Unidata

(Teleborsa) -, operatore di telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT quotato su Euronext Growth Milan, ha chiuso ilcon unpari a 14,5 milioni di euro, in crescita del 71% rispetto agli 8,5 milioni di euro dello stesso periodo del 2021. Il numero deisi attesta a 14.934, in crescita del 26% se comparato con lo stesso periodo dell'anno precedente e del 4,5% rispetto al periodo chiuso al 30 giugno 2022.L'al 30 settembre 2022 è pari a 5,8 milioni, rispetto ai 2,2 milioni al 31 dicembre 2021, e ai 4,0 milioni al 30 giugno 2022. L'aumento è dovuto principalmente alle attività svolte per lo sviluppo dell'infrastruttura in fibra sulle aree industriali del Consorzio ASI Bari e alla realizzazione della rete per la partecipata Unifiber."Archiviamo il terzo trimestre 2022 pienamente soddisfatti dei risultati raggiunti, in linea con le performance dei precedenti trimestri e che dimostrano la capacità di Unidata di soddisfare le richieste dei nostri clienti e partner con un'offerta e un'infrastruttura all'avanguardia", ha commentatodi Unidata.Lasi è ampliata di ulteriori 260 Km di cavi proprietari (+248 Km nel Q3 2021), in linea con le previsioni in piano industriale. Con tale aumento si è raggiunta un'estensione complessiva di oltre 5.200 Km, localizzati a Roma e in altre aree della Regione Lazio.