Francia stima inflazione al rialzo a ottobre

(Teleborsa) - Stimata in aumento l'inflazione in Francia a ottobre. Secondo la stima preliminare diffusa dalli prezzi al consumo sono indicati in crescita, su base annua, del 6,2% dal 5,6% del mese precedente e dal +5,7% atteso dagli analisti."Questo aumento dell'inflazione dovrebbe derivare dall'accelerazione dei prezzi dell'energia, dei prezzi dei prodotti alimentari e dei prezzi dei beni manifatturieri. I prezzi dei servizi e del tabacco dovrebbero aumentare di pari passo rispetto al mese precedente".Su base mensile si stima un incremento dell'1%, oltre le attese (+0,5%) e dopo il -0,6% di settembre.L', indica una crescita tendenziale del 7,1% (+6,2% il mese precedente) e un aumento mensile dell'1,3% (+0,6% atteso).L'INSEE ha pubblicato anche i prezzi alla produzione che, nel mese di settembre, hanno mostrato una crescita moderata dei prezzi delle fabbriche: +0,2% su base mensile rispetto al +2,4% del mese precedente. Su anno i prezzi hanno segnato una crescita del 25,8% dopo il +27,8% segnalato il mese precedente. I prezzi dei prodotti destinati al mercato interno hanno registrato una crescita dell'1% dopo il +2,8% mentre quelli relativi al mercato estero sono scesi per la prima volta da Aprile 2022 dell'1,9% da +1,5%.