BCE, Knot: aumento tassi tra 50 e 75 punti base nella riunione di dicembre

(Teleborsa) - "Faremo". Lo ha detto, presidente della Banca dei Paesi Bassi e membro del Consiglio direttivo della BCE, in un'intervista al programma TV olandese Buitenhof, aggiungendo che è probabile che il prossimo aumento del costo del denaro sarà compreso tra 50 e 75 punti base.Un aumento da 75 punti base "è possibile, ma è". "Mancano ancora sei settimane e ci sono ancora molti dati economici in uscita", ha evidenziato."Non siamo nemmeno a metà tempo", ha detto Knot a proposito della lotta della BCE contro l'aumento dell'inflazione nella zona euro. ", per il quale avremo bisogno anche della riunione di dicembre", ha aggiunto il banchiere centrale, uno dei più hawkish all'interno del consiglio direttivo."Dalgiocheremo la seconda metà, cone restringendo il nostro bilancio - ha spiegato - Allora saremo nella zona in cui raffredderemo efficacemente l'economia, il che è necessario per portare l'inflazione dal 10% al 2% nei prossimi 18-24 mesi".