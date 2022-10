Credit Suisse coinvolge 20 banche nell'aumento di capitale

Credit Suisse

(Teleborsa) - Sarannoledi. Il colosso bancario svizzero ha diffuso ulteriori dettagli sull'operazione finanziaria a servizio del piano di rilancio presentato la settimana scorsa , che prevede il taglio di migliaia di posti di lavoro, una profonda ristrutturazione della divisione Investment banking e un rinnovato focus sulla gestione patrimoniale.Credit Suisse opererà come, RBC Capital Markets esaranno, ODDO BHF SCA,, Keefe, Bruyette & Woods,, SMBC,sarannoCredit Suisse ha comunicato che isi sono impegnati ad acquistare 462 milioni di nuove azioni a un prezzo di acquisto di 3,82 franchi svizzeri, equivalente al 94% del prezzo medio ponderato in volume delle azioni Credit Suisse il 27 e 28 ottobre, raccogliendo 1,76 miliardi di franchi svizzeri. In particolare, circa 307,6 milioni delle nuove azioni saranno acquistate dalla, che avrà una partecipazione del 9,9%.Glinel frattempo avranno la possibilità di acquistare 889 milioni di azioni offerte a 2,52 franchi per azione, con diritti di sottoscrizione corrispondenti all'entità della loro partecipazione attuale., Credit Suisse ha dichiarato che emetterà 1,8 miliardi di nuove azioni a un prezzo di offerta di 2,27 franchi per azione, il che gli consentirebbe comunque di raccogliere 4 miliardi di franchi.