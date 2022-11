Esprinet, accordo vincolante per rilevare 100% di Bludis

Esprinet

(Teleborsa) -, gruppo leader in Sud Europa nella consulenza, nella vendita e noleggio di prodotti tecnologici e nella sicurezza informatica, ha stipulato in data odierna unche verrà finalizzato nella giornata di domani.Bludis è il veicolo di diritto italiano nel quale a luglio 2022 la società SPIN ha conferito il ramo di attività attivo nella distribuzione di soluzioni software negli ambiti Communication, Cybersecurity, IT Management, che lavora principalmente con Vendor innovativi ed emergenti. Nell’esercizio 2021 detto ramo aziendale ha generato un fatturato pari a 12,9 milioni di euro con unEBITDA pari a 2,2 milioni di euro., corrisposto per cassa per 7,0 milioni di euro e basato su una situazione patrimoniale provvisoria con una PFN neutra. Il prezzo definitivo verrà determinato sulla base di meccanismi di aggiustamento legati al calcolo del patrimonio netto effettivo alla data dell’operazione ed alla posizione creditoria.Il conguaglio verrà corrisposto entro 180 giorni dalla data dell’operazione.L’operazione - spiega una nota della società - va inquadrata in una più ampia strategia di business in linea con il piano industriale 2022-2024 che prevede la focalizzazione sull’aumento della profittabilità anche attraverso la crescita della distribuzione a valore aggiunto del segmento Solutions.Presidiando nicchie di mercato ad alto valore, Bludis agirà come incubatore di nuovi ed emergenti software Vendor ed inciderà sulla loro possibilità di crescita, facendo leva sulle competenze verticali dei suoi 39 collaboratori nonché accedendo a tutti gli asset che Esprinet potrà metter a disposizione. Bludis, all’interno del Gruppo Esprinet, verrà mantenuta come legal entity separata.Al fine di garantire continuità operativa, la sede verrà mantenuta a Roma e la governance prevede che nel Consiglio di Amministrazione della Società acquisita rimanga in carica il Dott. Giuseppe Di Girolamo, attuale Amministratore Delegato, con il medesimo ruolo e con responsabilità commerciale.