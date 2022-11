Mondelez migliora guidance 2022 dopo 3° trimestre sopra le attese

Mondelez

(Teleborsa) -, multinazionale USA attiva nel settore alimentare e proprietaria di brand come Oreo, Ritz Crackers, Milka e Toblerone, ha registratopari a 7,76 miliardi di dollari nel terzo trimestre del 2022, in aumento dell'8,1% trainati dalla crescita organica dei ricavi netti del 12,1% e dalle vendite incrementali derivanti dalle acquisizioni di Clif Bar e Chipita, parzialmente compensate da una valuta sfavorevole. L'è stato di 532 milioni di dollari, in calo del 57,7%. L'è stato di 0,39 dollari, in calo del 56,2%; L'è stato di 0,74 dollari, in aumento del +15,7% a valuta costante.La società ha. Gli analisti, secondo dati Refinitiv, si aspettavano infatti un utile per azione di 0,69 dollari su ricavi per 7,44 miliardi di dollari.Mondelez ora prevede che iaumenteranno di oltre il 10%, rispetto a una stima precedente per un aumento di oltre l'8%. Prevede inoltre che l'utile per azione rettificato per il 2022 crescerà di oltre il 10% su base a valuta costante, rispetto alla precedente aspettativa di crescita a una cifra medio-alta.