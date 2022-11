Bank of England aumenta tassi al 3%. Picco sarà inferiore ad attese mercato

(Teleborsa) - Come da attese, il Comitato di politica monetaria (MPC) della. Si tratta dell'ottavo rialzo dei tassi consecutivo e del più grande aumento attuato in 33 anni. Nella riunione terminata il 2 novembre 2022, l'MPC ha votato con una maggioranza di 7-2 per aumentare il tasso bancario di 0,75 punti percentuali. Un membro ha preferito aumentare il tasso bancario di 0,5 punti percentuali, al 2,75%, e un membro ha preferito aumentare il tasso bancario di 0,25 punti percentuali, al 2,5%.La maggioranza del Comitato ritiene che, se l'economia dovesse evolversi in linea con le ultime proiezioni, "potrebbero esseredel tasso bancario per un ritorno sostenibile dell'inflazione all'obiettivo, anche se a un".La Bank of England ammette comunque che ci sono notevoli incertezze sulle prospettive. "Il Comitato continua a ritenere che, se le prospettive suggeriscono pressioni inflazionistiche più persistenti,", viene sottolineato.La Banca centrale prevede che il, in parte riflettendo la compressione dei redditi reali derivante dall'aumento dei prezzi globali dell'energia e dei beni commerciabili. Tuttavia, "ilrispetto ad agosto", riflettendo il sostegno delle misure governative contro la crisi energetica. Il mercato del lavoro "resta teso, anche se vi sono segnali di una ripresa della domanda di lavoro".L'ha raggiunto il 10,1% a settembre e, un valore inferiore a quanto previsto ad agosto, riflettendo l'impatto del sostegno delle misure governative contro la crisi energetica. L'inflazione dei servizi è aumentata.