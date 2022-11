Mercati europei in ribasso dopo nuove strette monetarie

Stellantis

(Teleborsa) -. Gli investitori si sono trovati a digerire le(sia la Federal Reserve che la Bank of England hanno alzato i tassi di 75 punti base) e le, che hanno confermato le preoccupazioni sull'andamento dell'economia nel Vecchio Continente."Ovviamente la situazione macroeconomica in Europa è più impegnativa, il che mi fa riflettere, personalmente - ha detto Richard Palmer, CFO di, in base alla macro macroeconomica". Preoccupazioni simili sono state segnalate anche da Nicolas Peter, CFO di: l'inflazione elevata e l'aumento dei tassi di interesse stanno causando "il deterioramento delle condizioni dei consumatori, che influenzerà il loro comportamento nei prossimi mesi. Continuiamo quindi ad aspettarci che i".Tra leha chiuso i primi nove mesi del 2022 con una crescita del fatturato del 17,4% a 498,7 milioni di euro e segnalato "una raccolta ordini in crescita".ha effettuato investimenti pari a 1.073 milioni di euro nei 9 mesi 2022 , in crescita di 1,8 volte rispetto al 30 settembre 2021, anche se l'utile netto ha sofferto dei provvedimenti governativi sulla tassazione degli extra profitti delle società energetiche.ha chiuso i primi nove mesi del 2022 con ricavi superiori a 1,7 miliardi di euro, ma ha segnalato problemi negli stabilimenti alluvionati delle Marche.Sessione negativa per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,71%. Perde terreno l', che scambia a 1.644,3 dollari l'oncia, ritracciando dell'1,08%. Vendite diffuse sul(Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 88,59 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +216 punti base, con il rendimento delche si posiziona al 4,41%.crolla, con una flessione dello 0,94%, si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,62%, e deludente, che si adagia sotto i livelli della vigilia (-0,52%).Sessione debole per il, che termina con un calo dello 0,43% sul, mentre scende dello 0,46% il. Leggermente negativo il(-0,61%); come pure, negativo il(-0,75%).Tra lea grande capitalizzazione, tonicache evidenzia un bel vantaggio del 3,22%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dell'1,41%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dell'1,40%.Guadagno moderato per, che avanza dell'1,28%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,26%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,78%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,77%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,46%.del FTSE MidCap,(+6,14%),(+3,15%),(+3,07%) e(+3,00%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -8,13%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,60%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,60%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,15%.