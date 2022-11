Stellantis: Maserati può essere brand standalone, ma per ora nessuna decisione

Stellantis

(Teleborsa) -. Lo ha detto il CFO del colosso italo-francese nel corse della call con gli analisti che ha seguito la pubblicazione dei conti del terzo trimestre 2022. Per Maserati "siamo concentrati sulla crescita del brand per farlo diventare un brand forte del settore lusso - ha spiegato- In futuro c'è la possibilità che diventi un asset interessante come standalone: ha un suo network ed è un business molto indipendente. È una possibilità, madi rilancio"."Il team di Maserati sta facendo un buon lavoro - ha detto in un altro passaggio - Sono molto positivo sulla capacità di Maserati di fare margini come un marchio di lusso". "Credo che siae Grecale è il primo passo da questo punto di vista', ha aggiunto Palmer.Allargando lo sguardo a tutto il gruppo, nato dalla fusione tra PSA e FCA, ha detto che "continua ad avere una forte domanda in Nord America ed Europa, ma se devo dire cosa, perché ha una situazione più difficile".Sempre analizzando le aree geografiche, ha detto: "Vediamo unarispetto all'Europa". In Europa invece "la situazione macro è più difficile, ma registriamo una buona domanda. La situazione dei chip è migliorata. La produzione è aumentata del +26% nel trimestre, ma non si è tradotta tutta in un aumento delle consegne che sono cresciute del 14% per problemi di logistica e trasporto".