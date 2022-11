Intred, fatturato primi 9 mesi +19%

Intred

(Teleborsa) - Ilal 30 settembre 2022 dirisulta pari a 34,3 milioni, in crescita del 19% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’incremento - spiega la società nella nota dei conti - è stato sostenuto principalmente dalle, pari a circa 20 milioni,rispetto al medesimo periodo dello scorso anno., le crescite più significative, in valore assoluto, si registrano nelle province di Monza (+117%), Como (+113%), Milano (+85%), Lecco (+67%), Cremona (+66%), e Bergamo (+22%)., nei primi nove mesi del 2022, la rete in fibra ottica di proprietà continua a crescere, passando dagli oltre 7.300 Km del 31 dicembre 2021 agli oltre 9.000 Km del 30 settembre 2022, con un incremento del 23%.