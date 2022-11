Gruppo Cassa Centrale lancia quarto flight campagna di comunicazione nazionale

(Teleborsa) - Ilha rilanciato il, proseguendo il percorso di consolidamento identitario e riaffermando i valori di cooperazione, mutualità e localismo, incrementando la riconoscibilità sul territorio.Il Gruppo, a due anni dall’avvio della prima campagna nazionale, ha volutoil suo peculiare modo di interpretare, nel quotidiano, il. La campagna si svolgerà sue sinergici: una, con l’inclusione anche di alcuni spot durante le partite dei Mondiali di Calcio, e una significativa: frutto di una pianificazione realizzata grazie al coordinamento della Capogruppo con le Banche affiliate.La campagna multicanale si svolgerà su cinque canali media: web, radio, canali TV, stampa, con uscite sulle principali testate nazionali e sui media locali, e OOH (out of Home) affissioni strategiche localizzate nei territori rilevanti per le Banche del Gruppo."Il Gruppo investe con continuità sul nostro brand da oltre due anni, siamo giunti infatti alla quarta campagna nazionale. E se da una parte questa strategia manifesta la volontà di dare consistenza al nostro messaggio a soci e clienti, dall'altra vuole essere la rappresentazione evidente di un nuovo corso della direzione del nostro Gruppo. Sempre più vicina alle nostre banche, al territorio e alle esigenze reali delle persone", ha dichiarato, Amministratore Delegato di Cassa Centrale Banca."Questo quarto flight fa una virata ancora più strategica in direzione della territorialità, a differenza delle prime tre edizioni, infatti, abbiamo lavorato con tutte le Banche affiliate per definire insieme la presenza più coerente nei singoli territori in termini di stampa locale e affissionistica", ha concluso, Responsabile Marketing di Cassa Centrale Banca, maggiore presenza in radio, con citazioni ad hoc da parte degli speaker, in TV durante i Mondiali del Qatar e in numerose località sciistiche dell’arco alpino durante l’inverno.