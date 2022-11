UE, investimenti imprese ostacolati da mancanza personale e costi energetici

(Teleborsa) - Idelle imprese nell'Unione europea sono la(85%), i(82%) e l'(78%), in una situazione simile a quella degli Stati Uniti. È quanto emerge dell' edizione 2022 dell'Indagine sugli investimenti della Banca europea per gli investimenti (BEI), l'istituzione finanziaria che eroga finanziamenti a lungo termine per investimenti validi al fine di contribuire agli obiettivi strategici dell'UE.Larispetto all'anno precedente è la. Le imprese dell'UE, in particolare, percepiscono questo come un grosso ostacolo, sottolinea il rapporto basato su interviste a 13 mila aziende realizzate da aprile e luglio 2022.Come l'anno precedente, una delleè la barriera all', che viene segnalata più frequentemente come barriera dalle imprese dell'UE che dalle imprese statunitensi.Al contrario, le aziende negli Stati Uniti tendono a segnalare più frequentemente rispetto alle aziende dell'UE gli, nonché a infrastrutture di trasporto adeguate.Alla domanda sulle loro attività di investimento, le società percepiscono ciascuno dei seguenti come un ostacolo in queste percentuali:di prodotti o servizi (UE 52%, Italia 65%), disponibilità diqualificato (UE 85%, Italia 75%), costi energetici (UE 82%, Italia 88%),(UE 44%, Italia 53%), regolamentazione del lavoro (UE 60%, Italia 71%), regolamentazione pe le aziende (UE 61%, Italia 64%),(UE 48%, Italia 64%), disponibilità di finanziamento (UE 43%, Italia 51%), incertezza sul futuro (UE 78%, Italia 88%).