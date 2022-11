Brembo, fatturato primi 9 mesi +33,6%. Migliora stime 2022

Brembo

(Teleborsa) - Inetti consolidati dei primi nove mesi diammontano a 2.728,2 milioni, in crescita del 33,6% (+27,5% a cambi costanti) rispetto ai primi nove mesi dell’anno precedente.Il EBITDA ) al 30 settembre 2022 è pari a 482,3 milioni (17,7% dei ricavi) e si confronta con 381,7 milioni dello stesso periodo del 2021 (18,7% dei ricavi). Il(EBIT) è pari a € 303,1 milioni (11,1% dei ricavi) e si confronta con 224,1 milioni (11,0% dei ricavi) dello stesso periodo del 2021.Ilevidenzia un utile di 312,4 milioni e si confronta con 223,5 milioni al 30 settembre 2021Il periodo chiude con undi 234,8 milioni, in aumento del 39,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.netto al 30 settembre 2022 si attesta a 630,7 milioni, in aumento di 147,4 milioni rispetto al 30 settembre 2021. Senza gli effetti dell’IFRS 16 l’indebitamento finanziario netto sarebbe 405,6 milioni, in incremento di 128,1 milioni rispetto al 30 settembre 2021.Il portafoglio ordini si conferma solido a livello globale anche per i prossimi mesi. "Salvo mutazioni straordinarie del contesto geopolitico e macroeconomico - si legge nella nota dei conti - Brembo prevede per l’intero esercizio 2022 ricavi in crescita del 30% rispetto al 2021, migliorando le precedenti indicazioni, e margini in linea con i primi nove mesi del 2022".