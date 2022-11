Bnl Bnp Paribas finanzia Ceramica del Conca con un leasing da circa 7 milioni di euro

(Teleborsa) -, tramite BNL Leasing, ha finalizzato un’operazione di leasing a favore di. La Società, che ha sede a(Rimini), è attiva da oltre 40 anni nella produzione di piastrelle da pavimento e rivestimento; il Gruppo fa capo alla famiglia Mularoni la cui guida è alla terza generazione, opera con 4 stabilimenti e 3 società operative tra Italia, Stati Uniti e Repubblica di San Marino. Il contratto di leasing strumentale è per un importo complessivo die ha per oggetto un, basato su un innovativo motore endotermico di potenza pari a 7,5MW.Il finanziamento da parte di BNL BNP Paribas ha una connotazione “green” in quanto permetterà a Ceramica del Conca di effettuare unmediante la sostituzione di un impianto obsoleto e raggiungere importanti target in chiavecome riduzioni di CO2 e utilizzo di fonti rinnovabili (l’impianto sarà alimentato a gas naturale), che ridurranno l’impatto ambientale.Direttore Territoriale Centro Nord di BNL BNP Paribas: "Questa operazione rientra nella nostra strategia di vicinanza al territorio e al tessuto imprenditoriale su cui poggia l’economia reale. BNL BNP Paribas, con le società specializzate del Gruppo, è al fianco delle aziende, specialmente in una fase cruciale per l’industria come quella attuale, per supportare il business, in ottica di crescita industriale innovativa e sostenibile".L’amministratore delegato di Ceramica del Conca S.p.A.,, ha affermato: "Presso la nuova unità produttiva sita in(MO), il Gruppo Del Conca intende esprimere il proprio impegno concreto a favore della sostenibilità ambientale e dell’utilizzo razionale delle fonti energetiche. Ilsarà dotato di un impianto di cogenerazione ad alto rendimento per soddisfare le utenze termiche ed elettriche dello stabilimento. I fumi prodotti sono impiegati direttamente nel processo di atomizzazione, mentre l’acqua calda è recuperata nei processi tecnologici che richiedono apporto di calore. L’energia elettrica prodotta dal sistema di cogenerazione è utilizzata direttamente presso lo stabilimento che è in grado di auto-prodursi il 100 % dell’elettricità necessaria. L’avanzato sistema di gestione dell’impianto di cogenerazione consente di raggiungere rendimenti superiori a 80 % consentendo un risparmio di CO2 immessa in atmosfera di oltre 1000 tonnellate annue rispetto a una produzione separata di energia elettrica e termica".