Borse europee deboli. Piazza Affari in timida tenuta

(Teleborsa) -, mentre il resto di Eurolandia viaggia con debolezzache sarà determinante per capire le prossime mosse della Federal Reserve.Nel frattempo. Con l'ultimo rialzo dei tassi di 75 punti base il consiglio direttivo della "ha fatto passi avanti significativi lungo il percorso di rimozione dell'accomodamento monetario" - si legge nel bollettino economico diffuso stamane -. Il board ha assunto questa decisione e prevede di aumentare ulteriormente i tassi di interesse per assicurare il ritorno tempestivo dell'inflazione all'obiettivo della BCE del 2% a medio termine".Sul mercato valutario, seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,25%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,30% dopo l'aumento a sorpresa delle scorte americane e i timori per la domanda in Cina.Torna a galoppare lo, che si posiziona a +211 punti base, con un forte incremento di 11 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 4,28%.performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,02%, piatta, che tiene la parità, e si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,45%. Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,34%, proseguendo la serie positiva iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,28%, portandosi a 25.808 punti.di Milano, troviamo(+4,76%),(+3,61%),(+3,18%) e(+2,99%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,59%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,44%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,88%.scende dell'1,87%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,05%),(+2,69%),(+2,31%) e(+1,84%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -14,15%.Calo deciso per, che segna un -2,12%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,05%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,93%.Tra ledi maggior peso:10:00: Produzione industriale, mensile (atteso -1,5%; preced. 2,3%)10:00: Produzione industriale, annuale (atteso 0,9%; preced. 2,9%)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 8%; preced. 8,2%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,7%; preced. 0,4%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (preced. 217K unità).