Piazza Affari euforica con le altre Borse europee dopo inflazione USA

Euro / Dollaro USA

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Nexi

STM

Azimut

Telecom Italia

Tenaris

Saipem

Leonardo

Reply

Sesa

Carel Industries

GVS

Saras

(Teleborsa) -, che si allineano all'ottima giornata vissuta da Wall Street, dopo che il dato sull'inflazione è risultato migliore delle aspettative , allentando le preoccupazioni per le future mosse della Fed.L'continua la sessione in rialzo e avanza a quota 1,016. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,09%), raggiunge 86,77 punti.bilancio positivo per, che vanta un progresso del 3,5%, tonica, che registra una plusvalenza dell'1,08%, e in luce, con un ampio progresso dell'1,95%.Giornata di forti guadagni per Piazza Affari, con ilin rialzo del 2,58%, continuando la scia rialzista evidenziata da cinque guadagni consecutivi, innescata venerdì scorso; sulla stessa linea, in forte aumento il, che con il suo +2,61% avanza a quota 26.406 punti.Balza in alto il(+3,27%); sulla stessa linea, su di giri il(+4%).di Milano, troviamo(+9,56%),cin incrementi superiori al 7% e(+5,19%)doo la pubblicazione dei risultati die 9 mesi.La peggiore è, che perde il 4,13%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,41%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,46%.di Milano,(+9,91%),(+8,59%) e(+8,45%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che crolla del 38,68%all'indomani dell'appuntamento con i conti.Vendite su, che registra un ribasso del 4,3%.