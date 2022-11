Zurich, premi in crescita sui 9 mesi. Solida posizione di solvibilità

Zurich

(Teleborsa) - La compagnia assicurativa svizzeraha chiuso iconin aumento dell'8% (in crescita del 13% su base omogenea), con gli aumenti delle tariffe nelle assicurazioni commerciali che continuano a guidare l'espansione dei margini. La crescita è stata particolarmente forte in, con i premi lordi in aumento del 14%, sostenuti dal franchising leader nel settore assicurativo del raccolto e da incrementi tariffari dell'8%.Nel, i volumi di nuova produzione sono cresciuti del 2% a parità di perimetro, mentre il valore della nuova produzione è diminuito dell'11%, trainato da una combinazione di modelli e aggiornamenti delle ipotesi e tassi di interesse più elevati. Laè molto solida, con uno Swiss Solvency Test ratio stimato al 252% al 30 settembre 2022.Prosegue la strategia incentrata sul cliente, con undall'inizio dell'anno.Il terzo trimestre ha visto elevate perdite per catastrofi naturali dovute principalmente all'per il quale, sulla base delle stime attuali, il gruppo ha riconosciuto unsu base ante imposte."Il gruppo continua a essere- ha commentato il- Abbiamo registrato forti aumenti dei premi in tutte le attività, in particolare nel ramo Danni nordamericano, dove gli aumenti delle tariffe hanno determinato una crescita a doppia cifra della top-line. Prevediamo che l'andamento dei margini per le nostre attività assicurative commerciali si mantenga positivo fino al 2023"."Il ramo Vita continua a registrare trend operativi positivi, controbilanciati dagli effetti di un dollaro forte e da mercati finanziari più deboli - ha spiegato - Lae i buoni risultati ottenuti in questo ciclo strategico ci posizionano positivamente, in attesa di illustrare il piano per il prossimo ciclo triennale in occasione del nostro Investor Day”.