BCE, Panetta: inasprimento aggressivo non consigliabile dopo passi già fatti

(Teleborsa) - "L'inflazione è al momento elevata e non vanno sottovalutati i rischi associati a questa situazione. La politica monetaria deve essere inasprita per garantire che l'inflazione non diventi radicata. Ma l'impatto degli shock attuali sull'output gap è chiaramente poco chiaro. Sarebbe". Lo ha detto, Membro del Comitato esecutivo della BCE, durante un evento dell'European University Institute di Firenze. "Le, ma diventerebbero evidenti nel tempo - ha aggiunto - Potrebbe quindi essere troppo tardi per invertirli completamente".In un altro passaggio del suo intervento ha detto che "dopo i progressi che abbiamo già fatto nell'adeguamento della nostra posizione politica,". Ciò per due ragioni principali: condurre la politica monetaria sulla base dell'idea che l'output gap potenziale è permanentemente inferiore - senza una chiara evidenza che sia così - "potrebbe rivelarsi"; in secondo luogo, anche se dovessimo concludere che gli shock dell'offerta ridurranno l'output gap potenziale in modo duraturo, "dovremmo comunqueprima di decidere la nostra posizione politica".Analizzando le azioni e le difficoltà delle banche centrali, Panetta ha detto che ". L'economia sta subendo forti shock di offerta negativi che spingono la produzione e l'inflazione in direzioni opposte. La correlazione tra output gap stimato e inflazione è diventata più sfocata e incerta rispetto al passato. E i compromessi della politica monetaria sono diventati più complicati. In altre parole,".Ricordando che la politica monetaria deve scongiurare il rischio di un disancoraggio delle aspettative di inflazione, che potrebbe portare a effetti di secondo impatto sotto forma di salari eccessivi e dinamiche di fissazione dei prezzi, l'economista ha sottolineato che "fintanto che le aspettative rimangono ancorate, la"."Se fossimo troppo frettolosi e sbagliassimo nel concludere che gli shock dell'offerta hanno depresso in modo duraturo la produzione potenziale,- ha spiegato - Se non viene corretto rapidamente, ciò potrebbe comportare una perdita permanente di produzione poiché la capacità produttiva si adegua a una domanda significativamente e persistentemente inferiore. E quella cicatrice potrebbe rivelarsi difficile da guarire".In definitiva, "essere prudenti non esclude la possibilità che si debba passare dal ritiro dell'allentamento monetario alla limitazione della domanda - ha detto - Ma in assenza di chiari effetti di secondo impatto, avremmo bisogno di".