Exprivia, ricavi ed EBITDA in crescita nei 9 mesi

Exprivia

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nello sviluppo di tecnologie software innovative e di prestazione di servizi IT, ha chiuso i primi nove mesi dell'anno cona 133,5 milioni di euro, in crescita del 6,7% rispetto ai 125 milioni dello stesso periodo del 2021. L'si attesta a 18 milioni di euro, pari al 13,5% dei ricavi, in incremento del 4,9% rispetto ai 17 milioni del 2021. Ila 11,7 milioni di euro, in incremento del 14,5% rispetto a 10,2 milioni del 2021.La società parla di una "" e di un'importante la crescita dei ricavi sui mercati internazionali, in particolare in Cina e Brasile, con +30%, dove prosegue l'attività di consolidamento del business su importanti gruppi italiani operanti in loco.Insi distinguono per la performance,con +17%, settore dove Exprivia è in prima linea nel programma di osservazione della Terra Iride in partenza nei prossimi mesi,con +16%, dove si registra una buona performance anche grazie agli effetti delle politiche di Industria 4.0,con +14%, settore caratterizzato dalla spinta delcon +13%.L'si attesta a -29,5 milioni di euro, rispetto ai -26,5 milioni del 31.12.2021 e ai 36 milioni del 30 settembre 2021.