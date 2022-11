OPA Atlantia verso riapertura. Obiettivo delisting confermato

Atlantia

(Teleborsa) -, veicolo della famiglia Benetton e del fondo Blackstone,promossa sulle azioni, holding quotata su Euronext Milan focalizzata sulle infrastrutture e sui servizi per la mobilità. Sulla base dei risultati provvisori, l'offerente è arrivato a detenere complessive 721.323.714 azioni, rappresentative del 87,350% del capitale.Alla luce dei risultati provvisori, l'offerente ha reso noto che. Tuttavia,sulla soglia. Vista la percentuale di azioni portate in adesione, la rinuncia risulta in linea con gli obiettivi futuri e, in particolare, con il conseguimento dell'obiettivo del delisting.per un ulteriore periodo di cinque giorni di borsa aperta a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo alla data di pagamento (il 18 novembre 2022) e, dunque,(estremi inclusi), dalle ore 8.30 (ora italiana) alle ore 17.30 (ora italiana).Qualora, ad esito della riapertura, non si verificassero i presupposti per procedere al delisting attraverso l’adempimento dell'obbligo di acquisto, l'offerente si riserva di proporre ai competenti organi didell'emittente nell'offerente (o in un'altra società non quotata, inclusa una società di nuova costituzione, appartenente al medesimo gruppo.