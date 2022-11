Openjobmetis sale in Borsa dopo lancio OPA parziale sotto soglia

Openjobmetis

(Teleborsa) - Seduta positiva per, agenzia per il lavoro quotata su Euronext STAR Milan, dopo che il CdA ha approvato l'avvio di un nuovo programma di acquisto di azioni proprie da eseguirsi per il tramite di un'offerta pubblica di acquisto, per massime 325.065 azioni ordinarie ale per un controvalore massimo di 2.860.572 euro.La società sottolinea che - in considerazione del controvalore massimo dell'offerta che si colloca sotto la soglia di 8.000.000 euro - l'OPA non è soggetta alla disciplina sulle offerte pubbliche di acquisto e all'obbligo di pubblicazione di unOttima la performance di, che si attesta a 8,26 euro, con. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 8,273 e successiva a 8,313. Supporto a 8,233.