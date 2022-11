Partenza sprint del BTP Italia: ordini superano 2 miliardi di euro

(Teleborsa) -. Il titolo è, con cedole corrisposte ogni 6 mesi insieme alla rivalutazione del capitale per effetto dell'inflazione dello stesso semestre. Poco prima delle 13, ovvero a poche ore dall'avvio del collocamento, la, mentre il primo traguardo di 1 miliardo di euro era stato passato verso le 10.30.Lo strumento, lanciato per la prima volta nel marzo 2012, compie 10 anni e torna sul mercato per la. Quella in emissione in questi giorni, la, avrà una durata di 6 anni e prevede un premio fedeltà pari all'8 per mille per coloro che lo acquistano all’emissione e lo detengono fino a scadenza, nel 2028.Il titolo è collocato sul mercato in: la prima fase si svolge da lunedì 14 a mercoledì 16 novembre, salvo chiusura anticipata, ed è riservata esclusivamente ai risparmiatori individuali e affini (il cosiddetto). La seconda fase avrà invece luogo nella mattinata del giorno 17 novembre e sarà riservata solo agliIl(reale) annuo minimo garantito, comunicato venerdì 11 novembre , è fissato all'1,60%. Il tasso potrà essere confermato o rivisto al rialzo, in base alle condizioni di mercato, nella mattinata del 17 novembre, e verrà comunicato prima dellìapertura della Seconda Fase ovvero del collocamento riservato agli investitori istituzionali.In occasione dell', lo scorso giugno, il ministero dell'Economia aveva raccolto 9,4 miliardi di euro, il 76,91% dei quali assegnati a investitori retail. Nella, quella di maggio 2020, aveva raccolto 22,3 miliardi di euro, il 62,8% dei quali assegnati a investitori retail. Dal 2012 a oggi, sono stati raccolti in totale 181 miliardi di euro.