Sonova punta a estremità inferiore guidance con rallentamento mercato udito

Sonova

(Teleborsa) -, società svizzera attiva nel campo delle soluzioni per la cura dell'udito, ha registrato unpari a 1.846,6 milioni di franchi svizzeri (CHF) nella, in aumento del 17,9% in valuta locale e del 15,1% in franchi svizzeri. Ciò è stato trainato da una solida crescita organica del 5% e dal contributo delle recenti acquisizioni. L'ha raggiunto 398,1 milioni di CHF , in aumento del 3% in valute locali e rappresentando un margine del 21,6%.La società ha spiegato che la, unita alle continue sfide dei costi di input, la diluizione iniziale prevista dalle recenti acquisizioni e le difficoltà valutarie hanno influito sullo sviluppo della redditività. Le prospettive per l'esercizio 2022/23 restano invariate. Sonova ora prevede di raggiungere l'estremità inferiore dell'intervallo di guidance."Nel corso del primo semestre, abbiamo assistito a unper il resto dell'anno finanziario - ha commentato Arnd Kaldowski, CEO di Sonova - Nonostante le sfide, siamo stati in grado di ottenere prestazioni solide in tutte le aziende. L'esecuzione della nostra strategia rimane in linea".Lefornite ad agosto 2022 rimangono in vigore. Sonova ora prevede di raggiungere l'estremità inferiore degli intervalli guidance di crescita delle vendite consolidate del 15%-19% e un aumento dell'EBITA rettificato del 6%-10%, entrambi misurati a tassi di cambio costanti.