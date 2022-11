Azimut acquista minoranza del gestore KCM per crescere negli USA

Azimut

(Teleborsa) -, gruppo attivo nel risparmio gestito e incluso nel FTSE MIB, ha firmato un, un gestore indipendente. Il deal è stato siglato attraverso la controllata americana Azimut US Holdings e la restante parte del capitale continuerà ad essere detenuta dagli attuali partner di KCM. Azimut avrà l'opzione di aumentare la propria quota nel tempo, oltre la maggioranza, attraverso l'esercizio di opzione call/put.Costituita nel 1980 con sede a St. Louis, Missouri, KCM è una boutique di investimento focalizzata nella gestione di prodotti azionari statunitensi di piccola e media capitalizzazione. L'azienda. KCM gestisce attualmentee le sue tre strategie principali includono Extended Small Cap, Small Cap Value e Micro Cap. Tutti i 14 prodotti gestiti da KCM hanno battuto i rispettivi benchmark negli ultimi 3 e 5 anni, su base lorda e netta.L'approccio d'investimento è une replicabile su larga scala, basato su una rigorosabottom-up sviluppata dai suoi fondatori più di quattro decenni fa."La partnership con KCM consente al gruppo Azimut di integrare nella propria piattaforma globale di asset management competenze gestionali che sono best in class nelle strategie Small Mid Cap public markets negli Stati Uniti, segmento che include società con capitalizzazione sino a 15 miliardi di dollari,", ha commentato, CEO e Global Head of Asset Management & Fintech.A seguito di questa partnership, Azimut sarà: Private Markets attraverso Azimut Alternative Capital Partners, le cui cinque partecipazioni gestiscono oggi oltre 16 miliardi di dollari in AUM; Wealth Management attraverso Sanctuary Wealth, Azimut Genesis e AZ Apice, il cui patrimonio totale è di quasi 25 miliardi di dollari, e l'Asset Management tradizionale con l'annuncio della partnership odierna.