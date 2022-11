Be Shaping the Future, OPA al via il 23 novembre 2022

Be Shaping the Future

(Teleborsa) - Partirà il 23 novembre 2022 l'offerta pubblica di acquistosulle azioni di, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo dei servizi professionali per il settore finanziario. Overlord Bidco (il veicolo che promuove l'OPA) ha comunicato che in data odierna laL'offerta è promossa sullesociale, ossia sulla totalità delle azioni Be, dedotte le complessive 84.077.016 azioni già di titolarità dell'offerente, pari al 62,327% del capitale sociale, e le 7.157.460 azioni proprie, pari al 5,306% del capitale sociale.Il periodo di adesione, concordato con Borsa Italiana, avrà inizio alle ore 08:30 (ora italiana) dele terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del, estremi inclusi, e pertanto sarà pari a 18 giorni di borsa aperta (salvo proroghe).