BTP Italia va a ruba fra piccoli risparmiatori: collocati 3,2 miliardi

(Teleborsa) - Ilha fatto il boom di ordini fra i piccolissimi risparmiatori italiani.. La conferma arriva anche dal taglio dei contratti che non è stato mai cosi basso, circa 30mila euro, perscambiato.La precedente edizione del BTP Italia aveva raccolto il primo giorno circa 3,4 miliardi di euro per un importo medio di circa 36mila euro e complessivamente 9,4 miliardi di euro nei quattro giorni di collocamento.Il titolo indicizzato all'inflazione italiana, come previsto,, che domandanoe si sono gettati sulla nuova emissione, la sedicesima dal 2012 e la seconda quest'anno, smobilitando un po' di ricchezza parcheggiata in liquidità e conti di deposito. Da recenti dati Bankitalia sulla composizione della ricchezza delle famiglie emergono ben, oggi particolarmente esposti al depauperamento causato dall'aumento del costo della vita.Il BTP Italia verrà collocato sino a domani, mercoledì 16 novembre, fra la clientela retail, direttamente sul mercato MOT di Borsa Italiana, e giovedì 17 novembre agli istituzionali. Il titolo offre une, alla scadenza nel 2028, unai risparmiatori che lo deterranno sin fìdal collocamento.