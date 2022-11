C2Mac Group (Fondo Italiano d'Investimento) acquista 100% Tecnomeccanica

(Teleborsa) -, controllato da Fondo Italiano d'Investimento SGR e attivo nella progettazione, produzione e commercializzazione di componenti per l'industria oleodinamica, ha, azienda mantovana specializzata in lavorazioni meccaniche industriali e assemblaggi di alta precisione. Non sono stati resi noti i dettagli dell'accordo."Tecnomeccanica è un'azienda d'eccellenza, che va ad aumentare l'offerta di C2Mac,, e così ad incrementare la disponibilità di lavorazioni meccaniche del nostro gruppo", ha commentato, presidente del Gruppo C2Mac.C2Mac Group prevede dicon une, per effetto dell'acquisizione di Tecnomeccanica, il fatturato derivante dalle lavorazioni meccaniche raggiunge circa il 10% del giro d'affari totale.Per C2Mac Group si tratta dell'. Il gruppo, controllato da Fondo Italiano d'Investimento SGR dal 2019, conta attualmente 10 stabilimenti produttivi (tra i quali uno in Francia) che impiegano complessivamente circa 1.000 persone."Fondo Italiano d'Investimento, tramite il fondo FICC, è orgoglioso di proseguire nelin Italia, settore industriale di eccellenza riconosciuto a livello mondiale", ha detto, Senior Partner di Fondo Italiano Consolidamento e Crescita (FICC).