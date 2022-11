Circle, contratto da 410.000 euro per progetto eFTI2

Circle

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'analisi e nello sviluppo di prodotti per l'innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale,nell'implementazione del Regolamento (UE) 2020/1056 relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci (eFTI).Il Regolamento agevolerà la digitalizzazione del trasporto merci e della logistica attraverso laIl valore del contratto è di circae l'incarico avrà una durata di"Dopo il successo ottenuto con la Call lanciata nel 2020 dalla Commissione Europea (DG MOVE), potremo mettere per la seconda volta la nostra esperienza nel campo del trasporto merci al servizio del tema delle eFTI - commentadi Circle - Insieme al nostro partner di progetto DigiLogistika Keskus (Digital Logistics Centre of Excellence) assicureremo inoltre continuità al lavoro grazie al know-how acquisito".