Extraprofitti, il viceministro Leo: può salire anche oltre il 33%

(Teleborsa) - Il viceministro dell'Economia,, ha dichiarato che lapotrebbe salire anche oltre il 33%. "Sappiamo che la misura che si applica oggi è del 25% – ha affermato durante un'intervista a Sky TG24 Economia – però ilparla di una misura del 33% e quindi a mio modo di vedere possiamo attestarci su quella. O andare un po' oltre perché lo stesso regolamento effettivamente parla di una misura non inferiore al 33%".Quella sugli extraprofitti non è però l'unica fonte su cui il governo conta per finanziare gli interventi sulper famiglie e imprese. "Ci auguriamo che il prezzo delleed il costo dell'energia in qualche modo scendano e lo scenario internazionale si definisca nei primi 3 mesi del 2023. Ma laddove non si definisca, altre risorse si possono intercettare", ha spiegato il viceministro. "Esistono inon utilizzati dall'Italia – ha aggiunto Leo – e su questi fondi (circa 5-7 miliardi) si potrebbe ottenere dalla Unione europea la possibilità di utilizzarli".Quanto alla, il viceministro dell'Economia ha definito "verosimile" la soglia diindicata da diverse forze della maggioranza per una sua revisione. Leo ha poi spiegato che anche con l'introduzione della flat tax ladell'imposta sarebbe salvaguardata grazie al meccanismo delle detrazioni/deduzioni. Quanto allesecondo cui la tassa piatta agevolerebbe i ricchi, il Vice Ministro ha detto che "i verihanno soprattuttosui quali già si applica una flat tax al 26%".Infine, sono arrivate indicazioni anche per ichiamati a versare l'ultima rata della. "Vogliamo dare serenità a chi deve pagare l'ultima rata della rottamazione ter. Il 30 novembre, i contribuenti che non hanno eseguito i versamenti del 2022 dovrebbero pagare tutto in un'unica soluzione, ma penso che anche queste situazioni potranno essere risolte", ha dichiarato il viceministro che ha poi aggiunto che le operazioni allo studio del governo in vista della prossima legge di bilancio, "non sono condoni. La definiamoperché l'imposta va pagata ma si dovranno ridurre le sanzioni".