FED, Mary Daly: strategia raise-to-hold, pausa ora è fuori discussione

(Teleborsa) -, presidente della Federal Reserve di San Francisco, crede che ipotranno raggiungere un intervallo compreso, rispetto all'attuale intervallo target del 3,75%-4%. "Penso ancora che sia un punto di approdo ragionevole per noi prima di fermarci, e la parte di attesa è davvero importante. È una", ha detto durante un'intervista a CNBC.Daly ha affermato di vedere un punto in cui la FED sarà in grado di valutare l'impatto dei suoi aumenti prima di continuare con i rialzi, ma non è ora. ". Non fa nemmeno parte della discussione - ha detto - In questo momento, la discussione riguarda giustamente il rallentamento del ritmo e concentrando la nostra attenzione su quale sia il livello dei tassi di interesse che finirà per essere sufficientemente restrittivo".La funzionaria della Federal Reserve ha anche affermato di vedere un allentamento dell'inflazione dei beni di base come una "notizia positiva" ed è incoraggiata dal generale rallentamento dell'economia. ", stanno cambiando il modo in cui allocano la spesa. Hanno a che fare con un'inflazione elevata, ovviamente. Devono fare compromessi, rimettere a posto le cose che altrimenti otterrebbero. Ma", ha detto.Daly ha affermato di aspettarsi che tassi più elevati continuino ad avere un impatto sull'economia e riportino l'inflazione in linea. "Quando li alziamo e li manteniamo, nel tempo mentre manteniamo la politica monetaria diventa più restrittiva man mano che l'inflazione scende, quindi questo è un altro fattore che dovremo considerare", ha detto. Ha aggiunto che il suo obiettivo è".